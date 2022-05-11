Цена газа в Европе поднялась выше 1100 долларов за тысячу кубометров

Газ в Европе в среду на открытии торгов подорожал до 1100 долларов за тысячу кубометров на фоне остановки транзита через Украину на станции «Сохрановка». Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на июньский фьючерс на нидерландском хабе TTF выросли до 1124 долларов за тысячу кубометров (103 евро за МВт·ч). Таким образом, стоимость газа растет больше чем на 4%.

Ранее сообщалось, что с 11 мая оператор ГТС Украины (ОГТС) прекращает транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка». Она расположена в Луганской области.