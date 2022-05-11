РПЦ попросила Смольный передать ей в собственность пять зданий в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает fontanka.ru, речь идет о зданиях на Камской улице по адресам: № 16б, № 18в, № 20г, № 22д  № 24е.  

В документе говорится, что дома №№16, 18, 20 и 22 были возведены в 1883-1900 годах и принадлежали церкви Смоленской иконы Божией Матери. На момент подготовки публикации они находятся в безвозмездном пользовании РПЦ.

Все здания являются памятниками федерального значения. В них располагаются паломническая гостиница, воскресная школа Смоленского храма, музей святой Ксении Блаженной и трапезная.

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