РПЦ попросила Смольный передать ей в собственность пять зданий в Петербурге

Как сообщает fontanka.ru, речь идет о зданиях на Камской улице по адресам: № 16б, № 18в, № 20г, № 22д № 24е.

В документе говорится, что дома №№16, 18, 20 и 22 были возведены в 1883-1900 годах и принадлежали церкви Смоленской иконы Божией Матери. На момент подготовки публикации они находятся в безвозмездном пользовании РПЦ.

Все здания являются памятниками федерального значения. В них располагаются паломническая гостиница, воскресная школа Смоленского храма, музей святой Ксении Блаженной и трапезная.