Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне

Выходные продлятся три дня, с 11 по 13 июня, в связи с празднованием Дня России.

В России вторая за этот месяц сокращенная рабочая неделя продлится всего три дня, с 11 по 13 мая. Следующая, но уже четырехдневная, ожидается в июне. С 11 по 13 июня жители России будут отдыхать и праздновать День России, следует из производственного календаря на 2022 год.

День России, отмечаемый 12 июня, выпадает на воскресенье. В связи с этим выходные продлят до вторника. С 14 июня начнется рабочая неделя и продлится четыре дня.

Последние длинные выходные перед Новым годом будут только 4-6 ноября в связи с Днем народного единства.

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По данным Роструда, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для уменьшения зарплаты работникам, которые получают оклад. Также работникам с неустановленным окладом за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.