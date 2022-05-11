Компания Apple прекращает производство и продажи плеера iPod

Американская корпорация Apple официально сообщила, что прекратила производство iPod touch – последнего актуального плеера из серии iPod в модельном ряду.

Старший вице-президент Apple по маркетингу Грег Джозвиак подчеркнул, что музыка всегда была частью компании. Сам iPod повлиял не только на музыкальную индустрию, он стал переосмыслением того, как мы ищем музыку, слушаем и делимся ею.

iPod touch будет в продаже, пока товар есть в наличии.

Напомним, что гаджет был представлен осенью 2007 года. Сейчас линейка насчитывает семь поколений устройств, последнее из которых было представлено весной 2019 года. В нем был встроенный браузер и цифровая камера.

Ранее Apple признала устаревшими планшеты iPad Air 2 и iPad mini 2. Больше они не получают официальной поддержки.