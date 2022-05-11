Более 1 000 жителей Ленобласти узаконили незаконные врезки в трубы

В Ленобласти завершилась акция «Водная амнистия».

С 15 марта по 30 апреля более 1 000 жителей Ленобласти узаконили нелегальные подключения к сетям водоснабжения и канализации без штрафов и взысканий. Самыми активными стали жители Киришского, Приозерского, Выборгского, Кировского и Волховского районов. Всего было подано 1 002 заявки.

Теперь они могут законно пользоваться услугами.