Петербурженка отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей за неровный асфальт

Жительница Петербурга получит 100 тысяч рублей со своей управляющей компании в качестве компенсации за то, что споткнулась и упала из-за неровного асфальта.

По данным суда, женщина, выходя из дома, споткнулась о срез асфальтового покрытия, упала и сломала руку. В результате ей был причинен вред здоровью средней тяжести.

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Суд удовлетворил иск петербурженки в полном объеме, назначив компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, ООО «УК «МИР» переложила асфальтовое покрытие, устранив неровности дороги.