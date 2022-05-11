В Ленобласти стартовал сезон летнего обеспыливания гравийных и грунтовых трасс.

Дороги увлажняются и интенсивно проливаются специальным солевым раствором. Высыхая, раствор образует плотную корку, которая не позволяет подниматься пыли после проезда машин. Такая технология проводится до четырех раз за лето.

Заявки для проведения таких работ на региональных дорогах принимаются на горячей линии «Ленавтодора»: 8(812)251-42-84, а также через tg-канал или группу в ВК. Дорожники уточняют, что обеспыливание проводится только на тех участках дорог, которые проходят через населенные пункты.

Вам будет интересно Дорогу от Гатчины до Павловска начнут ремонтировать уже в мае Уже в мае дорожники Ленобласти приступят к ремонту трасса от Гатчины до Павловска в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Будет отремонтировано... 25.04.2022 271

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».