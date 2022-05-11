По информации ivbg.ru, суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга Анастасии З., которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствию удалось доказать, что девушка в феврале и мае 2021 года взяла в аренду у частного предпринимателя и АО «Киностудия Ленфильм» для съемок 12 объективов общей стоимостью около 3 млн рублей. И сдала оборудование в ломбард.
Похищенное имущество вернули. Решением суда, Анастасии З. назначены 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.
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16.12.2020 31347