Сбербанк снизит бонусы в программе лояльности из-за регулирования ЦБ

Сбер снизит бонусы за безналичную оплату социально значимых товаров и услуг. Это решение связано с новыми мерами ЦБ в отношении эквайринговых комиссий. Клиенты рассчитывают, что после отмены этого регулирования размер бонусов вернется к прежним уровням.

Сбербанк с 1 июня сократит размер бонусов в программе лояльности «СберСпасибо» на некоторые категории товаров из-за снижения размера эквайринговой комиссии по требованию ЦБ. Об этом сообщает РБК. По данным издания, эти изменения будут действовать до 31 августа 2022 года.

В частности, с 0,5 до 0,3% будет снижен размер начисляемых баллов от суммы покупки в некоторых категориях социально значимых товаров. В остальных категориях изменений по стандартному начислению бонусов нет. При этом, как уточняет РБК, по всем категориям в экосистеме Сбера в магазинах партнеров и специальных акциях программы начисление бонусов по-прежнему будет осуществляться в полном объеме.

Напомним, что ЦБ с 18 апреля по 31 августа 2022 года установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. До этого тарифы за эквайринг находились на уровне 1,2–2,2%.

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Сбербанк в программе лояльности вместо рублей начисляет бонусы по курсу «один бонус — один рубль». Ими можно оплачивать до 99% стоимости покупки в магазинах-партнерах программы.