Сбербанк увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой до 30 млн рублей

С 8 мая Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой до 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 млн рублей для других регионов.

Таким образом, Сбербанк оперативно отреагировал на решение правительства России увеличить максимальную сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, сообщили в пресс-службе банка.

При этом только 12 млн рублей и 6 млн рублей (соответственно) субсидируется из бюджета, оставшаяся часть субсидируется банком за счёт комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнёров.

Благодаря этому ставка клиента на сумму до 30 млн рублей составит:

8,7% по ипотеке «Господдержка» (при электронной регистрации сделки и страховании жизни);

5,7% по «Ипотеке для семей с детьми» (при электронной регистрации сделки).

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Первоначальный взнос составляет 15%, максимальный срок — 20 лет