Неработавший более 10 лет фонтан восстановили в Волхове

Как сообщает глава администрации Волховского района Алексей Брицун, старый фонтан возле многопрофильного техникума, стоявший более 10 лет в нерабочем состоянии, был запущен 12 мая.
«Благодарю губернатора региона Александра Юрьевича Дрозденко, заместителя председателя правительства по социальным вопросам Николая Петровича Емельянова и директора техникума Александра Мефодьевича Белицкого!», – написал Алексей Брицун
Теперь фонтан будет работать на постоянной основе, радуя учащихся и жителей города.
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12.05.2022 129