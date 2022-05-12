Неработавший более 10 лет фонтан восстановили в Волхове

Как сообщает глава администрации Волховского района Алексей Брицун, старый фонтан возле многопрофильного техникума, стоявший более 10 лет в нерабочем состоянии, был запущен 12 мая.

«Благодарю губернатора региона Александра Юрьевича Дрозденко, заместителя председателя правительства по социальным вопросам Николая Петровича Емельянова и директора техникума Александра Мефодьевича Белицкого!», – написал Алексей Брицун

Теперь фонтан будет работать на постоянной основе, радуя учащихся и жителей города.