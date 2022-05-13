Школьник-угонщик найден в Елизаветино

По информации ivbg.ru, 12 мая в кювете на подъезде к поселку Елизаветино в Гатчинском районе дорожные полицейские заметили черный Daihatsu Terios.

Ночью эту японскую иномарку 1998 года угнали у 45-летней жительницы поселка. Подозреваемый в угоне задержан – им оказался 16-летний ученик местной школы.

По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело.