Школьник-угонщик найден в Елизаветино

По информации ivbg.ru, 12 мая в кювете на подъезде к поселку Елизаветино в Гатчинском районе дорожные полицейские заметили черный Daihatsu Terios.
Ночью эту японскую иномарку 1998 года угнали у 45-летней жительницы поселка. Подозреваемый в угоне задержан – им оказался 16-летний ученик местной школы.
По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело.
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12.05.2022 320