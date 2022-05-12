Видео: 26-летнюю девушку страшно сбили на зебре в Петербурге. Тело отлетело на десятки метров

По информации ivbg.ru, вечером 11 мая 26-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу возле Северной Галереи в Выборгском районе Санкт-Петербурга. И через несколько часов умерла в реанимации.

«Услышал сильный удар через закрытые окна. Выглянул в окно – девушка лежит на дороге без сознания, тело очень сильно повреждено было. У автомобиля разбит весь перед», – рассказал очевидец

Автомобиль ударила с такой силой, что девушку отбросило на несколько метров. Врачи боролись за ее жизнь, но травмы были слишком серьезными.