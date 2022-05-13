Осужденного в США россиянина Бута могут обменять на обвиняемую в России американку Грайнер

Как сообщает ТАСС, российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиняемую в России в контрабанде наркотиков.

По данным СМИ, на момент подготовки публикации ведутся переговоры об обмене указанных лиц.

Виктор Бут арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году за якобы «намерение продавать вооружение организации, считающейся в США террористической». При этом в самом Таиланде Бут выиграл два судебных процесса. Однако на стадии апелляции решения нижестоящих судов внезапно были отменены.

В 2010 году Бут вывезен в США. В 2011 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора «с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма» и приговорил к 25 годам тюрьмы.

Американская баскетболистка Грайнер, выступавшая за команду УГМК из Екатеринбурга, была арестована по подозрению в попытке нелегально провезти наркотическое вещество через аэропорт Шереметьево.