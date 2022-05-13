В школах Ленобласти появятся «навигаторы» в вопросах воспитания

В регионе стартовал уникальный проект, вводящий в школы и колледжи новых помощников педагогов в вопросах воспитания – «навигаторов».

Ленобласть стала одним из 45 регионов, где стартует «Навигаторы детства 2.0» — конкурс Министерства просвещения и Российского движения школьников по отбору советников директоров школ, учреждений среднего профессионального образования по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Прием заявок от желающих стать «навигаторами» уже начался на сайте Корпоративного университета Российского движения школьников и продлится до 1 июня.

«Мы видим на этой должности настоящих лидеров для школьников и студентов, увлеченных работой с молодежью. Поиски кандидатов на эту должность выходят за рамки школ и средних профессиональных учреждений, в том числе педагогических колледжей, а также вузов ― такими «навигаторами» могут стать и работники сферы культуры, спорта и молодежной политики», ― рассказала председатель комитета образования Ленобласти Вероника Реброва.

После подачи заявки кандидатов ждет конкурсный отбор и обучение на базе одной из ведущих федеральных площадок.