Ленобласть закупит более 100 тысяч доз вакцины от энцефалита

В пятницу, 13 мая, завершился прием заявок на конкурс на поставку вакцины от энцефалита в Ленобласть, об этом следуют данные сайта госзакупок.

Комитет по здравоохранению Ленобласти приобретает 113 525 доз по 340,55 рублей за каждую. Из региональной казны на препарат выделено 36 млн 660 тыс. рублей.

Победителя объявят 17 мая. Он должен доставит вакцину на аптечный склад «Ленфарма» в течение десяти рабочих дней с заключения контракта.