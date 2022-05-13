Поверенному в делах Нидерландов в России выразили протест из-за организации бизнеса в генконсульстве в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ren.tv, поверенного в делах Нидерландов в России Мартейна Элгерсма 12 мая вызвали в МИД России, где выразили решительный протест из-за незаконной коммерческой деятельности на территории Генерального консульства в Санкт-Петербурге.

«Элгерсме было указано на недопустимость использования консульских помещений в целях, несовместимых с выполнением консульских функций», – говорится в сообщении представителей МИД РФ

Сотрудники дипломатического ведомства России настаивают на необходимости не допускать нарушение Венской конвенции 1963 года о консульских сношениях.

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13.05.2022 185
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