У памятника Героям Метростроя высадили сербские ели

В пятницу, 13 мая, у памятника Героям Метростроя, расположенного в Дубровке Всеволожского района Ленобласти, прошло торжественное мероприятие.
На митинге присутствовали ветераны и сотрудники ОАО «Метрострой», представители местной администрация и председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк. В рамках мероприятия у памятника были высажены сербские ели.
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