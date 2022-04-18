Памятники Ленобласти: что мы о них знаем?

В понедельник, 18 апреля, проходит Международный день памятников и исторических мест. Целью праздника является привлечение внимания людей к задачам по сохранению культурного наследия. Ленобласть на своих территориях хранит множество отпечатков истории. Знаменательные места прошлых лет активно посещают не только туристы, но и жители региона. А что ленинградцы знают о памятниках? Редакция ivbg.ru решила рассказать читателям о некоторых статуях и скульптурах, размещенных на нашей земле.

Памятник Ленину на Красной площади в Выборге

Бронзовая статуя Ленина в полный рост, достигающая шести метров в высоту, была установлена в 1957-1979 годах. До появления памятника на месте его будущей установки сначала располагался городской колодец, который стал не нужен после прокладки водопровода. Затем там находились большие рыночные весы. Выборгский памятник стал дублем работы грузинского скульптора Шоты Микатадзе. Его изготовили в мастерской Ленинградского завода «Монументскульптура. Статуя представляет собой фигуру вождя Октябрьской революции, где левая рука статуи придерживает пальто, а вторая держит кепку перед собой, давая воображению возможность ощутить движения Владимира Ильича и напряженность момента. Подойти к памятнику можно по гранитной лестнице, которая обрамлена парапетами.

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Памятник лосю в Выборге

Скульптуру лосю установили в 1928 году. Автором бронзового животного является финский скульптор-анималист Юсси Мянтюпен. Известно, что автор еще в детстве рисовал птиц, а в молодости изучил анатомию и способы передвижения животных. Образ гордого лося был навеян создателю сюжетом карело-финского эпоса «Калевала», в основе которого лежат карельские народные эпические песни. Памятник животному высотой в три с половиной метра, грациозно возвышающийся на невысоком гранитном постаменте в 0,8 метра, считается одним из символов Выборга.

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Сад скульптур в Выборге

Сквер, где расположены девять скульптур из серого гранита рапакиви, добытого в карьере «Возрождение», находится недалеко от Красной площади: между улицами Акулова, Вокзальной, Куйбышева и Ленинградским шоссе. Он появился в результате возобновления в СССР интереса к садово-парковой скульптуре. В композицию сквера входят:

«Волк» под авторством В.П. Димова;

«Поющий камень» — С.П. Асламова;

две работы скульптора А.М. Богачева «Улитана» и «Отдых у моря»;

«Песня» — Т. Гулиева;

«Орфей» — Ю.В. Евграфова;

«Кузнец» — С.К. Задорожного;

«Коленопреклоненный» — Е.Ф. Марышева;

«Отдых» — В.А. Полозова;

«Строитель» — Л.Н. Сморгона.

Две работы, которые также предполагались к установке в сквере, перенесли. Первую — «Мальчик с кошкой» Л. А. Бейбутяна — установили в парке на набережной 40-летия ВЛКСМ, а другую — в поселке Зимино.

Памятник Павлу I в Гатчине

Памятник императору Всероссийскому, который приходился правнуком Петру I, разместили перед Гатчинским дворцом в первых числах августа 1851 года. Статуя под авторством скульптора Ивана Витали демонстрирует Павла I в парадном мундире и треуголке, опирающегося на трость. Она расположена лицом к дворцу и плацу, создавая впечатление, что император принимает парад. Стойка российского правителя, его посадка головы и мимика, представленная на памятнике добавляют величия существующему антуражу. Бронзовая статуя была изготовлена по парадному портрету императора, который создал живописец Степан Щукин. Памятник Павлу I негласно считается одним из символов Гатчины.

Памятник генералу Бистрому в Кингисеппе

На месте погребения героя Отечественной войны Бистрома Карла Ивановича в 1841 году установили в его честь памятник — бронзового льва, царь зверей положи лапу на державу, являющуюся символом государственности. Надпись на гранитном пьедестале прямоугольной формы гласит: «Генерал-адъютанту К.И. Бистрому Гвардейский корпус в знак признательности. Бородино. Варна. Остроленка». Идея создать памятник-надгробие появилась у одного из сыновей Павла I Михаила. Средства на строительство монумента собрали с солдат и офицеров Отдельного Гвардейского корпуса, а создателем эскиза выступил студент Академии художества Шурупов. Первоначально на памятнике Бистрома установили его портрет, который в последствии был похищен, предположительно, нацистскими захватчиками. Памятник расположен в парке Романовка — в исторической усадьбе героя.

Памятник Петру I в деревне Сомино Бокситогорского района

Памятник царю с весом постамента и бюста в две тонны и высотой в три метра 20 сантиметров был открыт 12 июля 2012 года. Дата и место выбраны не случайно. Открытие приурочили к трехсотлетию с момента посещения первым российским императором озера Соминское. Он планировал водное пространство превратить в водное сообщение между двумя столицами. Идею воплотили в жизнь через сто лет, организовав там Тихвинскую водную систему. Отметим, что это первый памятник императора, который установили на территории сельской местности.

Памятник «полуторке» во Всеволожске

27 января 2012 года на Румболовской горе во Всеволожске возле отметки «10 километр Дороги жизни» открыли памятник «полуторке» или «машине-солдату». Мемориал, который стал плодом работы скульптора Сергея Исакова, символизирует автомобиль «Газ-АА», на котором в блокадный Ленинград по льду ладожского озера доставляли продукты питания и оружие. Открытие монумента связали с 68 годовщиной со дня снятия блокады осажденного города на Неве.

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Паровоз-памятник Эу 708-64 в Волхове

Торжественное открытие памятника паровозу Эу 708-64, который первый доставил еду и военные снаряжение в освобожденный Ленинград на Финляндский вокзал, состоялось в 35 годовщину Дня Победы. Памятный локомотив установили на железнодорожной станции Волховстрой-1 в Волхове. Сопутствующие памятнику строчки гласят: «Этот паровоз (Эу-708-64) 7 февраля 1943 года доставил в осажденный Ленинград первый после прорыва блокады поезд с продовольствием и боеприпасами». Отметим, что артикул паровоза нанесен с ошибкой, потому что с 1925 года в системе обозначений серий отменили использование тире между буквами и цифрами.

Памятник Арине Родионовне в селе Воскресенское в Гатчинском районе

Памятник няне знаменитого русского поэта Александра Пушкина Арине Родионовне Яковлевой открыт на ее родной земле 27 мая 2010 года в селе Воскресенское. Бронзовая скульптура в один метр шестьдесят сантиметров изображает будущего гения, позади которого расположилась его вдохновительница. Статуя передает атмосферу их взаимоотношений: юный Пушкин целеустремленно идет вперед под защитой своей няни. Арина Родионовна правой рукой, укутанной в платок, прикрывает тыл и соответствующую сторону, а левой ограждает от напастей аналогичной стороны. Поза женщины и жесты выражают мнение, что без Арины Родионовны Пушкин не стал бы величайшим поэтом, над чьими работами не властны века.

Памятник В.А. Всеволожскому во Всеволожске

Памятник Всеволоду Андреевичу Всеволожскому открыли в 2009 году недалеко от железнодорожной станции на пересечении Октябрьского и Всеволожского проспектов во Всеволожске. Его установили в честь основателя города. Но со временем выяснилось, что город появился после смерти указанного лица — через 56 лет. Основателем Всеволожска оказался его внук — Павел Александрович Всеволожский. Именно поэтому на памятнике нет записей о его установке и годов жизни Всеволода Всеволожского. Тем не менее он являлся важной действующей фигурой своего времени: активно занимался предпринимательской деятельностью — основал фарфоровый завод вместе со статским советником И. П. Поливановым. Под его началом работали люди, которые упростили жизнь того времени и внесли свою лепту в нынешние технологии. Например, гидротехник-самоучка Василий Воеводин, французский профессор математики и механик Жан-Батист Пуадебар, а также изобретатель, инженер и конструктор Петр Соболевский. Последний построил два первых парохода, поэтому Всеволожский считался устроителем парохода в Российской Империи.