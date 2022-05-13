Американское онлайн-издательство удалило статью о плагиате за плагиат плагиата

В США начинающая писательница Юми Белло не смогла выпустить дебютный роман из-за того, что издательство Riverhead Books изъяло его из печати за плагиат. После этого Белло опубликовала на онлайн-сервисе LitHub статью, в которой объяснила причину воровства чужого текста. Ее также удалили – снова из-за плагиата.

В статье Юми указала, что общество постоянно давило на нее из-за ментального расстройства и темного цвета кожи. Поэтому, когда внезапно ее приняли в литературное сообщество, она всю себя посвятила написанию романа.

Чтобы он был максимально правдоподобным, Юми скопировала из интернета художественное описание переживаний во время беременности. Дело в том, что писательница никогда не была в этом положении, а ее героиня ждала ребенка.

После детального объяснения своих мотивов Юми порассуждала на тему того, что заимствование всегда существовало в искусстве. Краткая история плагиата, пересказанная в статье Юми, оказалась плагиатом статьи десятилетней давности, которая в свою очередь тоже оказалась плагиатом.