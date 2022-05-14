Самолеты будут напрямую летать из Пулково в Бодрум

До 24 мая самолёты будут летать дважды в неделю.

Как сообщили в пресс-центре аэропорта Пулково, авиакомпания Turkish Airlines запускает прямые рейсы из Петербурга в турецкий Бодрум.

Так, самолеты Airbus A321 будут летать к турецким берегам по вторникам и пятницам.

Отмечается, что после 24 мая количество рейсов увеличат в два раза.