Медвежата из Ленобласти впервые вышли на прогулку в Тверской области

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Сиротки были доставлены в спецучреждение из Центра спасения в Ленобласти.

Теплая погода пришла в Тверскую область, а вместе с ней медвежатам спасенным в Ленобласти разрешили погулять в погожий день.

Детеныши провели в домике-берлоге всю свою первую в жизни зиму.

По словам специалистов тверского учреждения, именно косолапики из Ленобласти Лодеюшка и Несторь оказались самыми осторожными.

Вам будет интересно
Испуганный лосенок забрел к дачникам в Сосновом Бору - фото
Дачники в Сосновом Бору утром 11 мая заметили на своем участке маленького лосенка. Он был без мамы и выглядел испуганным. Малыш...
11.05.2022 247
Автор