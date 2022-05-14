Медвежата из Ленобласти впервые вышли на прогулку в Тверской области

Сиротки были доставлены в спецучреждение из Центра спасения в Ленобласти.

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Теплая погода пришла в Тверскую область, а вместе с ней медвежатам спасенным в Ленобласти разрешили погулять в погожий день.

Детеныши провели в домике-берлоге всю свою первую в жизни зиму.

По словам специалистов тверского учреждения, именно косолапики из Ленобласти Лодеюшка и Несторь оказались самыми осторожными.