Медвежата из Ленобласти впервые вышли на прогулку в Тверской области

Сиротки были доставлены в спецучреждение из Центра спасения в Ленобласти.
Теплая погода пришла в Тверскую область, а вместе с ней медвежатам спасенным в Ленобласти разрешили погулять в погожий день.
Детеныши провели в домике-берлоге всю свою первую в жизни зиму.
По словам специалистов тверского учреждения, именно косолапики из Ленобласти Лодеюшка и Несторь оказались самыми осторожными.
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