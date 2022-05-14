На КАД полностью перекроют съезды с Колтушским шоссе

Автор: Александр Селиванов
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Работы будут проводиться в часы минимальной интенсивности дорожного движения.

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Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночи на 19 мая и на 22 мая съезды с внутреннего кольца в Ленобласть на Колтушское шоссе и из области с Колтушского шоссе на внутреннее кольцо КАД будут полностью перекрыты для движения автотранспорта.

Отмечается, что на трассе будут проводиться работы по устранению колейности покрытия.

Работы будут проводиться в период с 20:00 до 10:00 — в часы минимальной интенсивности дорожного движения.

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12.05.2022 105
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