На КАД полностью перекроют съезды с Колтушским шоссе

Работы будут проводиться в часы минимальной интенсивности дорожного движения.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночи на 19 мая и на 22 мая съезды с внутреннего кольца в Ленобласть на Колтушское шоссе и из области с Колтушского шоссе на внутреннее кольцо КАД будут полностью перекрыты для движения автотранспорта.

Отмечается, что на трассе будут проводиться работы по устранению колейности покрытия.

Работы будут проводиться в период с 20:00 до 10:00 — в часы минимальной интенсивности дорожного движения.