На участке КАД в Ломоносовском районе перекроют две полосы до конца мая

На участке внутреннего кольца КАД в Ломоносовском районе Ленобласти перекроют две полосы движения для устранения колейности.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 14 по 25 мая будут перекрыты для движения вторая и третья полосы, по первой полосе скорость будет ограничена до 50 км/час.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме. Сроки работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Также до конца месяца перекрыты две полосы КАД у Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти.