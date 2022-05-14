Дочерняя компания «Интер РАО» прекратила поставки электроэнергии в Финляндию

RAO Nordic Oy, входящая в структуру Интер РАО, заявила об остановке поставок электроэнергии в Финляндию из-за проблем с оплатой.

Как следует из заявления компании RAO Nordic Oy, с 14 мая останавливается подача электроэнергии в Финляндию. Причиной такого решения стало отсутствие оплаты с финской стороны с 6 мая.

— Мы вынуждены приостановить импорт электроэнергии с 14 мая. Надеемся, что ситуация скоро улучшится и торговля электроэнергией с Россией может возобновиться, – сообщили в компании.

При этом руководство компании Fingrid, которая является управляющей сетями Финляндии, рынок электроэнергии в стране находится вне опасности, поскольку недостающие мощности будут поставлены из соседней Швеции.