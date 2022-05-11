Британия и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Финляндия – на очереди

Великобритания подписала со Швецией, которая решает вопрос о вступлении в НАТО, соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Сегодня также ожидается подписание аналогичного соглашения с Финляндией.

Подписанная декларации вносит изменения в сферы обороны и сотрудничества по вопросам безопасности между странами. В частности, это обмен разведывательной информацией, совместные военные учения, наращивание сотрудничества в переброске персонала и техники.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также обозначил намерение поддержать вооруженные силы Швеции и Финляндии в случае кризиса.