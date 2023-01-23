День рождения Тани Савичевой: как юные ленинградцы реагировали на события в осажденном Ленинграде?

Сегодня, 23 января, день рождения Тани Савичевой, чей дневник наглядно обрисовал спектр жизни в блокадном городе-герое. Записи 11-летней девочки стали одним из доказательств проявлений фашизма на Нюрнбергском процессе. Но осажденный Ленинград хранит не только историю Тани, но и других детей.

Таня Савичева

Всего в дневнике было девять страниц, пропитанных лаконичным трагизмом. Сейчас записи хранятся в Музее истории Санкт-Петербурга.

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года» «Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г» «Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г» «Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год» «Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год». «Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г» «Савичевы умерли» «Умерли все». «Осталась одна Таня» (247-й день блокады).

Таню вывезли из блокадного Ленинграда в 1942 году, но девочка погибла во время эвакуации 1 июля 1944 года в 14-летнем возрасте от туберкулеза кишечника. В медицинская карте девочки было указано: «Цинга, дистрофия, нервное истощение, слепота..». Могила советской школьницы находится на местном кладбище в Шатках Нижегородской области. В начале нынешнего столетия поднимался вопрос о перезахоронении, но оставшаяся в живых сестра Тани Нина наказала не переносить могилу.

Дом №13, в котором прожили вместе блокадные ужасы указанные Таней близкие и сама девочка, расположен на второй линии ВО. Жители и гости города до сих пор возлагают возле мемориальной доски цветы и другие подношения.

Миша Тихомиров

Записи тех страшных дней вела не только Таня. Миша Тихомиров 15 декабря 1941 года писал: «С некоторых пор все замечают, что у меня опухает лицо. Думаю поэтому как можно больше уменьшить себе порцию воды. Вообще об опухании: по городу эта болезнь очень сильно распространена. Опухание начинается с ног, переходит на тело; многие умирают. Еще раз подчеркиваю громадную смертность среди населения. Возвращаясь из школы, можно встретить до 10 гробов». Он вел записи чуть больше пяти месяцев — с 8 декабря 1941 по 17 мая 1942 годов. В течение этого периода из ежедневных отчетов выпали только два дня, когда юный ленинградец болел. Последняя запись сделана за день до смерти мальчика.

Несмотря на зажигательные бомбы, которые фашисты скидывали на осажденный город в 1941 году, юные ленинградцы продолжали периодически учиться, но занятия проходили в бомбоубежищах.

Имели место и праздники. 21 декабря Миша писал: «День рождения прошел вчера великолепно. Я получил замечательный коллективный подарок: альбом для рисования и великолепно изданную книгу «Античное и новое искусство» с замечательными репродукциями творений великих мастеров. Потом начался обед, состоявший из двух тарелок густого супа с капустой, каши из разваренных бобов сои с лапшой (кажется, никогда не ел такой вкусной!), кофе. К кофе было выдано по кусочку вареной почки, тресковых консервов, хлеба, меда. Из всего этого каждый состряпал десяток миниатюрных бутербродов и с наслаждением, медленно, съел. Кроме того, ко сну мама выдала по нескольку конфет. Организм почувствовал сытость!».

Школьник описывал погоду, свои успехи, достижения Красной Армии, состояние здоровья свое и близких, размышлял о причинах смерти и количествах трупов и многом другом. Последними словами в дневнике стали: «Опять хочется удрать подальше из героического постылого и надоевшего Ленинграда». На следующий день, 18 мая 1942 года, Миша не вернулся домой из училища. Позже родственники выяснили, что 15-летний юноша оказался в зоне артобстрела: осколок разорвавшегося снаряда попал Мише в висок. Его похоронили на старом Лютеранском кладбище.

Лида Положенская и Тамара Немыгина

В тяжелые блокадные дни люди нуждались в лучах света. Для моряков на миноносце «Строгий» путеводными нитями стали ученицы балетной школы Лида Положенская и Тамара Немыгина, пишет издание fb.ru. Девочки каждое воскресенье отправлялись в опасный путь по замерзшей Неве до места назначения. Зрители выходили смотреть на выступление, в котором Лида пела, а Тамара играла на гармошке, еще только завидев их вдалеке. Именно осознание моряками того, что истощенные дети находят в себе идти против ужасающей реальности, помогало им поверить в себя и бороться с врагом во что бы то ни стало.

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Чьи еще имена хранит история?

Детей-героев много. Леня Голиков, который истребил множество врагов, доставал ценные сведения и сопровождал продовольственный обоз в блокадный Ленинград. Юта Бондаровская, собиравшая информацию о местоположение врага и его оснащении. Друзья Альберт Купша, Маркс Кротов и Коля Рыжов помогли бомбардировщикам найти базу вражеских самолетов для атаки, подав световой сигнал. Саша Кондратьев укрывал раненных красноармейцев, находил для передачи в партизанские отряды трофейное оружие и мины, а также ликвидировал вражеский самолет. Галя Комлева сообщала сведения от партизан своей вожатой, а ее донесения передавала обратно вместе с необходимыми продуктами питания. Нина Куковерова, вступив в партизанский отряд, входила на территорию врага под видом нищенки и узнавала нужную информацию. С ее помощью были разгромлены фашистские формирования.

Детям войны пришлось быстро повзрослеть. Кто остался в блокадном Ленинграде, некоторые смогли эвакуироваться из города. Но трудились все, у кого были силы. Те, кто покинул осажденный город, выращивали продовольствие и заботились о скотине, ловили рыбу и ухаживали за ранеными в госпиталях. В честь всех ребят, кто познал зло фашизма, на острове Декабристов в 2010 году открыли памятник детям блокады. Место выбрано неслучайно. Раньше там находилась школа, но большая часть приписанных к ней школьников не дожила до конца осады.