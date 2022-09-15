Жительница Петербурга закопала евро в лесу перед возвращением из Финляндии

Россияне нашли способ сохранить европейскую валюту от конфискации финскими таможенниками.

Туристка из Петербурга оригинальным способом решила сохранить свои 300 евро, когда возвращалась из Финляндии обратно на родину. Перед пропускным пунктом на границе она заехала в лес и оставила там бутылку с запечатанной внутри валютой.

Закопали свои 300 евро в бутылке объемом 0,5 под деревом по пути в Лаппеенранты. Место сфотографировали, координаты сохранили. В октябре вернемся. Надеемся, что никто раньше нас их не потратит, — рассказала женщина «Народным новостям».