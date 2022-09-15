Samsung может вернуться на российский рынок до конца этого года

Производитель техники Samsung намерен возобновить поставки в Россию в 2022 году.

Как стало известно «Известиям«, Samsung может вернуться к работе в России до 2023 года. Южнокорейская компания намерена возобновить поставки техники и открыть онлайн-магазин. Первые поставки товаров могут начаться уже в сентябре.

После временного прекращения работы компании в России сервисные центры столкнулись с проблемами при ремонте гаджетов Samsung. Из-за дефицита комплектующих ремонт техники был сильно затруднен.