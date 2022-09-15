Вестибюль станции метро «Горный институт» планируют построить к 2024 году

Компания «Метрострой Северной столицы» приступила к поиску подрядчика для строительства вестибюля станции петербургского метро «Горного института».
Все работы должны закончиться к 7 января 2024 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале госзакупок. Цена контракта — 526,7 млн рублей.
Отметим, что вестибюль решили возвести на углу Большого проспекта Васильевского острова и Косой линии. Саму станцию должны ввести в эксплуатацию в конце 2024 года.
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08.08.2022 354