Вестибюль станции метро «Горный институт» планируют построить к 2024 году

Компания «Метрострой Северной столицы» приступила к поиску подрядчика для строительства вестибюля станции петербургского метро «Горного института».

Все работы должны закончиться к 7 января 2024 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале госзакупок. Цена контракта — 526,7 млн рублей.

Отметим, что вестибюль решили возвести на углу Большого проспекта Васильевского острова и Косой линии. Саму станцию должны ввести в эксплуатацию в конце 2024 года.