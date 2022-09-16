В Китае горит 200-метровый небоскреб крупнейшего провайдера China Telecom

В 200-метровом небоскребе в китайской провинции Хунань произошел пожар.

По сведениям СМИ, инцидент произошел в городе Чанша в провинции Хунань. Горят более чем десять этажей 200-метрового небоскреба, передает агентство ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших не поступало.

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