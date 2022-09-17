Минпромторг предложил включить в список параллельного импорта алкоголь

Минпромторг РФ предложил включить алкоголь в перечень товаров, которые будут привозить в Россию по параллельному импорту.
Как следует из проекта документа, опубликованного на портале правовой информации, импортировать без согласия правообладателя предлагается, в частности, виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов: Jim Beam, Jagermeister, Aperol, Bell’s, Hennessy, Jack Daniel’s, Моёт, Brancott Estate, Сinzano, Faustino, Martini, Gancia, Mateus, Hennessy, Aperol, Aberfeldy, Aberlour, Absolut, Baileys, Сaptain Morgan.
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14.09.2022 121
В мае Минпромторг отказался допустить алкогольные напитки к ввозу параллельным импортом, пояснив, что Минсельхоз выступает против этого из опасений роста объемов контрафакта.