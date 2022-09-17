В Лодейном Поле появится музей христианской культуры

Историко-культурное пространство откроется в старинном двухэтажном особняке в Лодейном Поле Ленобласти.

Музей христианской культуры будет располагаться в здании на проспекте Ленина, где в 1919 году был штаб Онежской военной флотилии. Сейчас там находится Детская школа искусств.

После завершения строительства нового детского центра эстетического развития дом освободится, и там откроют музей. В новом пространстве выставят коллекцию икон. В числе экспонатов будут уникальные образцы — запрестольные иконы из Александро-Свирского монастыря и образы XVII века из Тихвинской обители.