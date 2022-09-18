Гинцбург допустил рост показателей смертности от COVID-19 в России

Они могут увеличиться до 200 случаев в сутки.

Глава центра им. Гамалеи отметил, что за полтора месяца смертность в результате заболевания коронавирусной инфекцией в стране выросла в 3,5 раза.

ТАСС. — Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато, — цитирует Александра Гинцбурга

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что число случаев COVID-19 в мире превысило 608 млн.