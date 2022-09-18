В Петербурге вырос спрос на частные школы

Горожане утверждают, что мест в обычных школах не хватает.

По информации Комитета по образованию Петербурга, заполняемость школ в городе достигла 110-115%, а дефицит школьных мест составил почти 72 тысячи.

Петербуржцы вынуждены отдавать детей в частные школы, оплачивая обучение школьников из своего кармата. Отмечается, что на такое «образование» зачастую уходит львиная доля семейного бюджета, но деваться родителям не куда.

В тоже время в детских садах Петербурга не хватает 26 тысяч мест.