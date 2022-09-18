На Тайване в результате землетрясений обрушились некоторые здания и повреждены дороги

Данные о жертвах не поступали.
Как уточняет центральное информационное агентство острова, в восточном уезде Хуалянь обрушился трёхэтажный дом, на первом этаже которого находился круглосуточный магазин. В здании могут быть заблокированы четыре человека. В том же уезде на станции Дунли в посёлке Фули опрокинулся вагон железнодорожного состава.
Ранее Тайваньская сейсмологическая служба сообщила, что на острове было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в 42,7 км севернее города Тайдун, расположенном на юго-восточном побережье, а очаг залегал на глубине 7 км.
Накануне вечером в том же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4.
Вам будет интересно
Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая направили в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня 18 военных самолетов. Китайская авиация облетела к юго-западу...
07.05.2022 617