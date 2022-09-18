Легковушка насмерть сбила пешехода в Кировском районе Ленобласти

По словам водителя, женщина переходила дорогу на «красный» свет.
По информации правоохранительных органов, утром, 18 сентября, в Кировском районе Ленобласти на 37-м км автодороги «Санкт-Петербург — Кировск» автомобиль сбил женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, однако водитель утверждает, что на «красный» свет.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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17.09.2022 78