Экономист Григорьева: самый большой средний размер пенсии зафиксирован в Чукотском АО

На размер пенсии влияют различные факторы.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в разговоре с агентством «Прайм» озвучила факторы, которые влияют на размер пенсии. Она напомнила, что Росстат ежеквартально и ежегодно мониторит средние размеры пенсии в России в разрезе регионов, и даже в одном субъекте цифры серьёзно отличаются. Разница между регионами вообще может быть внушительной.

На первое января нынешнего года наибольший средний размер пенсии был в Чукотском АО — это 27 тысяч 842 рубля. Самый маленький — в Дагестане — не боле тринадцати тысяч рублей. Также размер выплат зависит от профессии — больше денег получают политики, чиновники, артисты, космонавты.

По утверждению Григорьевой, россияне могут увеличить пенсию, открыв индивидуальную пенсионную программу или став участником корпоративной программы.