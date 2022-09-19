Ленинградская область завершила формирование именных воинских дивизионов

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Именные артиллерийские дивизионы «Невский», «Ладожский» и « Ленинградский» полностью сформированы, вооружены и укомплектованы всем необходимым снаряжением.

По информации областного военного комиссариата, все именные подразделения сейчас проходят боевое слаживание.

Мы уверены, что сформированные из ленинградцев дивизионы с честью справятся с поставленными боевыми задачами. Неонацисты и их западные пособники понесут заслуженное наказание за все совершенные ими злодеянияВице-губернатор по безопасности Михаил Ильин
Ленинградская область завершила формирование именных воинских дивизионов дивизионы
Ленинградская область завершила формирование именных воинских дивизионов дивизионы
Ленинградская область завершила формирование именных воинских дивизионов дивизионы
Автор