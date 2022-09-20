За минувшие сутки в Ленобласти зафиксировали 178 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 20 сентября. Вчера это число достигало отметки в 619 человек.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1), Бор (+2).
- Волховский район: Кисельня (+1), Старая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+34), Кудрово (+23), Янино-1 (+5), Разметелево (+3), пгт. им. Морозова (+2), Ковалево (+2), Старая (+2), Романовка (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), п. Углово (+3), Рахья (+1), массив Сады, СНТ Монтажник (+1), Ёксолово (+1), Тавры (+1), Озерки (+1), Шереметьевка (+1).
- Выборгский район: Выборг (+29), Победа (+1), Первомайское (+5), Рощино (+10), Ольшаники (+1), Селезнево (+1), Поляны (+3), Семиозерье (+1), Каменка (+1), Тарасово (+1), Красносельское (+2), Красная Долина (+2), Решетниково (+1), Камышовка (+2), Лебяжье (+1), Рябово (+1), Пушное (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+1), Покровская (+1).
- Кировский район: Турышкино (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Горбунки (+1).
- Лужский район: Луга (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2), Важины (+1).
- Приозерский район: Сосново (+1), Раздолье (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+2).
- Тосненский район: Тосно (+1).
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14.09.2022 227