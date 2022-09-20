Разрушающая усадьба Елисеева в Белогорке обрела нового владельца

У старинной усадьбы Елисеева в Белогорке Гатчинского района Ленобласти появился новый владелец.

Усадьбу купила компания «Оникс», учредителями которой являются Сергей Домрачев и Евгений Домрачев, бывший председатель комитета градостроительной политики Ленобласти. По условиям сделки компания обязана провести работы по сохранению памятника. Последние несколько лет здание медленно разрушалось.

«Усадьба Елисеева – давно у всех на устах, это был затянувшийся вопрос. Появление нового собственника, готового вложить средства в реконструкцию усадьбы и тем самым решить задачи по сохранению объекта культурного наследия и благоустройству прилегающей территории, – очень важный шаг и для Гатчинского района, и для Ленинградской области», — отметила глава районной администрации Людмила Нещадим.

Усадьба была построено в начале XX века по проекту петербургского архитектора Владимира Тавлинова и признана памятником. В 2020 году комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти пытался забрать усадьбу, чтобы отреставрировать и приспособить под музей. Однако регион проиграл суд по изъятию памятника. Спустя год памятник был выставлен на торги, которые завершились осенью 2022 года.