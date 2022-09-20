Петербургские байкеры закрывают мотосезон

В субботу, 24 сентября, состоится закрытие мотосезона в Петербурге.

Сам мотопробег начнется в 15.00. Байкеры начнут путь от Дворцовой площади и проедут по центральным улицам и набережным города. Сбор участников мотопробега запланирован на 13.00. Финальной точкой станет Дворцовая площадь.

Праздник не обойдется и без музыки. С 16.00 до 21.00 состоится концерт.