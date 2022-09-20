Представители Правительства России и Ленобласти высоко оценили экономические и социальные проекты «ФосАгро» в Волхове

ПАО «ФосАгро» продолжает развитие программ поддержки образовательных учреждений и общественных пространств Волховского района, а также реализацию масштабного инвестиционного проекта на 34 млрд рублей, создающего новые рабочие места. Усилия и успехи предприятия в экономической и социальной сферах отметили замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов, первый зампредседателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Егор Мищеряков и глава администрации Волховского района Алексей Брицун во время визита в Волховский производственный комплекс «ФосАгро».

Уже несколько лет подряд химики проводят акцию по поддержке волховских первоклассников и городских школ. В 2022 году первоклассники всего Волховского района получили от компании «ФосАгро» рюкзаки с канцелярским набором. А все районные школы – наборы для занятий физической культурой и спортом. В подшефной предприятию «ФосАгро-школе» отремонтировали кабинеты технологии, а в Волховском многопрофильном техникуме обновили фасад одного из корпусов.

Помимо этого, в 2022 году 20 выпускников школ Волховского района поступили в вузы по целевому направлению от компании. У молодых людей, планирующих связать свое будущее с «ФосАгро», есть бесплатное образование, стипендия от компании, производственная практика и гарантированное трудоустройство после окончания обучения.

Как рассказывает выпускница «ФосАгро-школы» Василиса Богомолова, решение о том, что она возьмет целевое направление и свяжет свою жизнь с заводом, было принято, когда она пошла в десятый «ФосАгро-класс».

«Были примеры знакомых, которые заканчивали университет и не могли устроиться на работу, так как без опыта сейчас никуда не берут. С целевым направлением проще – это хорошая поддержка, можно пройти практику на заводе, а после окончания университета не придется беспокоиться о месте работы. В институте «Высшая Школа Технологий и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна» меня очень хорошо приняли. Буквально через пару дней после подачи документов позвонили из приемной комиссии и, когда мои одноклассники еще не знали, поступили они или нет, мне сообщили о поступлении. От радости я визжала на всю квартиру. Мама расплакалась, потому что учиться в этом институте была ее мечта. Папа тоже был очень рад, что я поступила и после окончания университета буду работать с ним на одном предприятии. Он на заводе уже 19 лет!», – поделилась Василиса Богомолова

Молодые люди не только получают работу, но и уверенно движутся по карьерной лестнице. Антон Петухов – 25-летний начальник участка. В волховском комплексе «ФосАгро» работает с 2017 года. За пять лет вырос в руководители из аппаратчика.

«Я окончил школу № 8, после 9 класса поступил в колледж Санкт-Петербурга. В 2015-м ушел в армию, вернувшись, по совету родственников написал заявление на завод. Мне очень быстро позвонили и предложили прийти аппаратчиком дозирования в ПЭФК. В этот же год поступил в университет промышленных технологий и дизайна. В своей работе всегда занимал активную позицию, проявляя ее в выполнении своих должностных обязанностей. Через год меня пригласили в ОГМ инженером по спецработам. Дальше было ПМУ, куда меня пригласили начальником смены, а в феврале я снова вернулся в родное производство экстракционной фосфорной кислоты уже в должности начальника участка. Хочу выразить благодарность всем своим наставникам и руководителям», – рассказал Антон Петухов

Инвестиционный проект по развитию Волховского химического комплекса стартовал в марте 2019 года. В 2020-м инвестпроект стал предметом соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенного между Правительством РФ, Ленинградской областью и «ФосАгро». Выход новых производств на проектную мощность запланирован уже на 2023 год. На момент подготовки публикации построены производства фосфорной кислоты, минеральных удобрений, осуществлено техническое перевооружение цеха по производству серной кислоты, возведены новые энергетические объекты – комплекс по утилизации отходящего технологического пара и обеспечению предприятия электроэнергией собственной генерации на 85%.

Коренная модернизация позволила предприятию увеличить годовой объем производства экстракционной фосфорной кислоты до 500 тысяч тонн, минеральных удобрений – более 880 тысяч тонн, серной кислоты – до 1100 тысяч тонн. Обеспечены режимные условия для включения в сеть турбогенератора мощностью 34 МВт. Ведется строительство нового участка по производству водорастворимых минеральных удобрений мощностью 43,5 тыс. тонн в год, запуск которого завершит программу развития Волховского производственного комплекса «ФосАгро». Новый завод вместе с электростанцией строится в рамках долгосрочной стратегии развития Группы «ФосАгро» до 2025 года.

В ходе визита на предприятие замминистра экономического развития России Мурат Керефов подчеркнул, что Волховский комплекс «ФосАгро» является производителем современной и конкурентоспособной продукции, которая востребована на внутреннем и внешнем рынках.

Он также подчеркнул, что СЗПК стало одним из базовых механизмов стимулирования инвестиционных проектов. Соглашение предусматривает два инструмента.

Первый инструмент – стабилизационная оговорка на срок до 20 лет, то есть неприменение в отношении компании, реализующей инвестпроект на условиях СЗПК, законодательных решений, в том числе касающихся налогообложения, ухудшающих условия предпринимательской деятельности. Второй инструмент – субсидии на возмещение расходов на создание инфраструктуры.

«Совместно с коллегами из правительства Ленинградской области и главой администрации муниципального района мы посетили Волховский комплекс ФосАгро и увидели современное высокотехнологичное производство. Основные этапы проекта уже реализованы или близки к завершению. Предприятие обеспечивает высокую занятость, что особенно важно для муниципалитета, для региона. Впечатления положительные. Когда смотришь проект на бумаге – видишь сухие цифры. Когда приезжаешь на предприятие – видишь, в первую очередь, команду, которая реализует проект. Сегодня я увидел команду, способную решать и более сложные задачи», – заявил Мурат Керефов

Первый зампредседателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Егор Мищеряков сообщил, что с каждым его приездом на предприятие «ФосАгро» в Волхов он всегда замечает изменения в лучшую сторону.

«Я был на производстве всего два месяца назад и сегодня вижу новые объекты, близость к вводу в эксплуатацию тех производств, которые сравнительно недавно были стройплощадкой. Развитие химического производства в Волхове – большой проект, подобных у нас не так много. И отдельное спасибо компании за то, что в 2020 году решила стать одним из первопроходцев в заключении СЗПК», – рассказал Егор Мищеряков

Директор Волховского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Алексей Иконников отметил, что новые производства в Волхове создаются на основе наилучших доступных технологий. Новый завод отвечает всем самым строгим российским и международным нормам природоохранного законодательства.

«Одним из итогов инвестпрограммы станет создание, в дополнение к 1000 существующих, более 300 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. После выхода новых производств на проектную мощность, налоговые поступления, в течение пяти лет составят более семи миллиардов рублей», – рассказал Алексей Иконников

По мнению главы администрации Волховского района Алексея Брицуна, обсуждаемые во время совещания показатели отражают реальное влияние компании на улучшение качества жизни местных жителей.