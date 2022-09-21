В Госдуме исключили возможность всеобщей мобилизации в России

Всеобщей мобилизации в России не будет, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, опасения по поводу того, что принятые 20 сентября Госдумой поправки в законодательство будут предшествовать мобилизации, беспочвенны.

«Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет», – заявил Картаполов « Парламентской газете ».

Напомним, 20 сентября депутаты одобрили поправку о введении в УК понятий мобилизация, военное положение, военное время.