Стал известен график выплат пенсий жителям Ленобласти в октябре

Стало известно, как жителям Ленобласти будут платить пенсию и другие социальные пособия в октябре 2022 года. График опубликовали на сайте ПФР.
Выплата не полученных по графику пенсий пройдет по 22 октября. Платежи по дополнительному массиву назначены на 17 октября.
А тем, кто получает пенсии и пособия через Сбербанк, деньги придут в такие числа:
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17.09.2022 137