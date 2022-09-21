Стал известен график выплат пенсий жителям Ленобласти в октябре

Автор: Гузель Галимова
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Стало известно, как жителям Ленобласти будут платить пенсию и другие социальные пособия в октябре 2022 года. График опубликовали на сайте ПФР.

Выплата не полученных по графику пенсий пройдет по 22 октября. Платежи по дополнительному массиву назначены на 17 октября.

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Prt Scr документа с сайта pfr.gov.ru

А тем, кто получает пенсии и пособия через Сбербанк, деньги придут в такие числа:

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Prt Scr документа с сайта pfr.gov.ru
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