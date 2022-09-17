Россиянам рассказали, кому могут недоплатить пенсию

Одной из наиболее распространенных причин недоплаты пенсии является ошибка или неточность в оформлении пенсионных документов, рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Как правило, такие ошибки возникают из-за неправильного заполнения анкет в ПФР. Но бывают и проблемы с системой. Например, возможны ошибки в ситуациях со сменой фамилии. Из-за сбоя у человека может появиться два ИНН. Или нарушается цепочка СНИЛС – ИНН.

«Однако нередко бывают ошибки в ситуации, когда полностью совпадают не только фамилии, но и имена, а иногда даже и отчества граждан», — уточнил собеседник агентства.

В этом случает расчет пенсии может быть произведен неправильно.

Эксперт посоветовал зайти на сайт госуслуг и сгенерировать уведомление о состоянии своего пенсионного счёта. В случае обнаружения ошибок необходимо своевременно обратиться в отделение ПФР для их исправления.