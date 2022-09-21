В Петербурге запретят выходить на лед с 15 ноября

Выход на лед в Петербурге будет запрещен с 15 ноября по 15 апреля, говорится в постановлении городского правительства.

Исключение составят Финский залив и водоемы, расположенные непосредственно на территории Петербурга. На них можно будет выходить с 15 января по 15 марта.

Губернатор Петербурга пока не подписал соответствующий документ, в настоящее время он находится на антикоррупционной экспертизе.