В Петербурге запретят выходить на лед с 15 ноября

Выход на лед в Петербурге будет запрещен с 15 ноября по 15 апреля, говорится в постановлении городского правительства.
Исключение составят Финский залив и водоемы, расположенные непосредственно на территории Петербурга. На них можно будет выходить с 15 января по 15 марта.
Губернатор Петербурга пока не подписал соответствующий документ, в настоящее время он находится на антикоррупционной экспертизе.
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