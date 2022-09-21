С 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о вхождении в состав России

Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

С инициативами о проведении референдумов к главам регионов обратились члены общественных советов.

Известно, что в ДНР проведу смешанное голосование: дистанционный формат будет доступен все пять дней, а очное голосование пройдет только в первый день референдума. В ЛНР будет доступно только очное голосование, пишут «Известия».

Для жителей Херсонской области готовы открыть избирательные участки для голосования на территории Крыма. Также будет доступно дистанционное голосование.

В Запорожской области голосование развернут только на освобожденных территориях. В самом Запорожье референдум провести не получится даже дистанционно, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

По данным опроса Института социального маркетинга (ИНСОМАР), который прошел 19 сентября, в ЛНР решение войти в состав России поддерживают 83% жителей, а в ДНР — 80%, в Херсонской области — 72%, а в Запорожской — 65%.