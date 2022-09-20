Референдум о присоединении ДНР к России назначен на 23 — 27 сентября

Об этом пишут местные издания.

Так, СМИ в ДНР пишут о том, что референдум о присоединении к России территорий республики назначен на 23 — 27 сентября.

Первый заместитель главы Народного Совета Луганской Народной Республики Хорошилов подтвердил озвученную СМИ информацию.

— Основное время, которое мы заложили для референдума, это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке. Меры безопасности будут предоставлены, — в свою очередь заверил глава ДНР Пушилин.