Повестки по частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги

Об этом сообщили в российском Минцифры.
Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги, говориться в официальном сообщении Минцифры России.
— Сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует, — заверили в ведомстве.
Так, мы писали кому положена отсрочка от мобилизации в ВС России.
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