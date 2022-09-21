Повестки по частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги

Об этом сообщили в российском Минцифры.

Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги, говориться в официальном сообщении Минцифры России.

— Сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует, — заверили в ведомстве.

Так, мы писали кому положена отсрочка от мобилизации в ВС России.